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Промежуточный доклад ИКАО по инциденту с Ryanair назначен на 23 июня
17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) предоставит промежуточный доклад по инциденту с незапланированной посадкой борта Ryanair в Минске 23 июня, сообщили в организации.
По данным ИКАО, предварительные сведения уже предоставили Беларусь и Польша. Данные ожидаются также от Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии.
"Промежуточный доклад будет представлен Совету ИКАО к концу нынешней сессии или ориентировочно 23 июня", - сказано в документе.
Отчет по инциденту с самолетом будет представлен во время следующей сессии Совета организации – 13 сентября.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана
В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и
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Белорусская сторона уже представила организации предварительные сведения, информация ожидается еще от ряда стран.
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