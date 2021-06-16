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Промежуточный доклад ИКАО по инциденту с Ryanair назначен на 23 июня

17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) предоставит промежуточный доклад по инциденту с незапланированной посадкой борта Ryanair в Минске 23 июня, сообщили в организации.

По данным ИКАО, предварительные сведения уже предоставили Беларусь и Польша. Данные ожидаются также от Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии.

"Промежуточный доклад будет представлен Совету ИКАО к концу нынешней сессии или ориентировочно 23 июня", - сказано в документе.

Отчет по инциденту с самолетом будет представлен во время следующей сессии Совета организации – 13 сентября.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега.

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона уже представила организации предварительные сведения, информация ожидается еще от ряда стран.
 
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