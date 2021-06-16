Байден поговорил с Путиным о Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Беларуси.

По его словам, он сообщил российскому коллеге об озабоченности США по поводу ситуации в Беларуси

"Он не не согласился со мной, он задал вопрос: "что мы можем сделать по этому поводу?" - сказал Байден.

Подробности обсуждений американский лидер раскрывать не стал.

Первая встреча президентов России и США после избрания Байдена на высокий пост продлилась четыре часа и состояла из трех частей: узкой и двух расширенных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с президентом США, но готов дать разъяснения, если Вашингтон сам ее затронет.

А старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин отмечал, что Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации

"(…) мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - заявил Грин.

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