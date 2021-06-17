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Трамп назвал Москву единственным победителем саммита в Женеве
17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июня – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не получил от саммита с Россией ровным счетом ничего, в то время как для Москвы встреча была хорошей.
По его словам,
"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", – сказал Трамп в интервью телеканалу
При этом бывший президент США подчеркнул: удачной данная встреча в Швейцарии была только лишь для РФ.
"Я думаю, это был хороший день для России", – добавил он.
По словам Трампа, США должны были остановить стройку энергетического проекта "Северный поток – 2", что было важным, но не смогли этого сделать. Бывший американский лидер убежден: отношения США и РФ можно было бы сделать "потрясающими" и взаимовыгодными.
"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть…. ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", — пояснил республиканец.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден 16 июня
Встреча длилась 4,5 часа, включая перерыв. Поначалу переговоры прошли в "узком" формате, а после в широком.
© Sputnik / Сергей Гунеев
По итогам саммита Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Что еще обсуждали на саммите
Лидеры России и США провели очные переговоры спустя два месяца после того, как договорились об этом по телефону.
В ходе встречи стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины,
На саммите Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов, а также о сотрудничестве по вопросу Ирана, в частности, не допущении получения Тегераном ядерного оружия.
По итогам встречи
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США должны были остановить стройку энергетического проекта "Северный поток 2", что было важным, но не смогли этого сделать, заявил политик.
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