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Трамп назвал Москву единственным победителем саммита в Женеве

17.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июня – Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не получил от саммита с Россией ровным счетом ничего, в то время как для Москвы встреча была хорошей.

По его словам, саммит в Женеве был своеобразной площадкой только для России.

"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", – сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

При этом бывший президент США подчеркнул: удачной данная встреча в Швейцарии была только лишь для РФ.

"Я думаю, это был хороший день для России", – добавил он.

По словам Трампа, США должны были остановить стройку энергетического проекта "Северный поток – 2", что было важным, но не смогли этого сделать. Бывший американский лидер убежден: отношения США и РФ можно было бы сделать "потрясающими" и взаимовыгодными.

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть…. ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", — пояснил республиканец.

Встреча Путина и Байдена в Женеве

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден 16 июня провели переговоры в Женеве.

Встреча длилась 4,5 часа, включая перерыв. Поначалу переговоры прошли в "узком" формате, а после в широком. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Как и ожидали: Песков прокомментировал переговоры Путина и Байдена

По итогам саммита Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

Что еще обсуждали на саммите

Лидеры России и США провели очные переговоры спустя два месяца после того, как договорились об этом по телефону.

В ходе встречи стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси, поднимали вопросы кибербезопасности и работы СМИ.

На саммите Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов, а также о сотрудничестве по вопросу Ирана, в частности, не допущении получения Тегераном ядерного оружия.

По итогам встречи состоялись пресс-конференции обоих лидеров, они прошли раздельно, так как американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ.

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Теги: Минск
 
 
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США должны были остановить стройку энергетического проекта "Северный поток 2", что было важным, но не смогли этого сделать, заявил политик.
 
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