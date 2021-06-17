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Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон

17.06.2021 09:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия и США возвращают своих послов в Вашингтон и Москву. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденомпередает ТАСС.

После вчерашней встречи с Байденом в Женеве Путин заявил, что вопрос о возвращении послов решен: в Москву направится американский представитель, в Вашингтон – российский. Глава РФ отметил, что дипломаты «возвращаются к месту своей службы», однако насколько быстро это произойдет – не уточняется.

«Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера», - сказал Путин, добавив, что МИД России и Государственный департамент США возобновляют консультации по всем дипломатическим вопросам. «Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», - подытожил Владимир Путин.

Напомним, в середине марта Байден дал интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Вскоре после выхода данного интервью российский дипломат в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультацию, с того времени посол России в Вашингтоне отсутствовал.

15 апреля Джо Байден подписал Указ о введении санкций в отношении России, и США приняли решение выслать 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». В ответ российская сторона объявила персонами нон грата 10 американских послов.

 
 
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Россия и США возвращают своих послов в Вашингтон и Москву. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин после встречи с главой США Джо...
 
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