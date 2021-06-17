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Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон
17.06.2021 09:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия и США возвращают своих послов в Вашингтон и Москву. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденом,
После вчерашней
«Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера», - сказал Путин, добавив, что МИД России и Государственный департамент США возобновляют консультации по всем дипломатическим вопросам. «Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», - подытожил Владимир Путин.
Напомним, в середине марта Байден
15 апреля Джо Байден
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Россия и США возвращают своих послов в Вашингтон и Москву. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин после встречи с главой США Джо...
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