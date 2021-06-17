Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон

Россия и США возвращают своих послов в Вашингтон и Москву. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденом, передает ТАСС.

После вчерашней встречи с Байденом в Женеве Путин заявил, что вопрос о возвращении послов решен: в Москву направится американский представитель, в Вашингтон – российский. Глава РФ отметил, что дипломаты «возвращаются к месту своей службы», однако насколько быстро это произойдет – не уточняется.

«Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера», - сказал Путин, добавив, что МИД России и Государственный департамент США возобновляют консультации по всем дипломатическим вопросам. «Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», - подытожил Владимир Путин.

Напомним, в середине марта Байден дал интервью , в котором утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Вскоре после выхода данного интервью российский дипломат в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультацию, с того времени посол России в Вашингтоне отсутствовал.