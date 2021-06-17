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Президент Беларуси: Всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу

17.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам.

Это глава государства заявил в Шклове на встрече с представителями силового блока и местной вертикали власти. Беларусь за прошедший год ощутила деструктивное информационное воздействие, а также экономическое и политическое давление. Вопрос укрепления обороноспособности страны в этих условиях приоритетный. Это важнейший фактор обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета. С этими задачами справляется система территориальной обороны. Ее формируют те, кто отслужил и находится в запасе, во главе частей - губернаторы. Президент заострил внимание на необходимости обеспечить быструю мобилизацию сил и средств, если понадобится.

Войска территориальной обороны испытают командно-штабными учениями

С участием войск территориальной обороны пройдут командно-штабные учения в Гродненской области и станут продолжением серии тренировок, которые уже прошли на Могилевщине, а сейчас продолжаются в Брестской области. Планируется также участие и в стратегических маневрах "Запад-2021" в сентябре.

Командно-штабные учения с силами территориальной обороны

Оценят эффективность системы территориальной обороны, работу штабов и воинских частей с сегодняшнего дня в рамках командно-штабных учений с силами территориальной обороны Брестской области. В планах - повысить способность штабов управлять силами территориальной обороны во время охраны важных объектов, борьбы с диверсионными группами и незаконными вооруженными формированиями. В маневрах задействованы будут военнообязанные, которые проходят сборы в составе частей войск Пинского и Ивановского районов. Учения проводятся в интересах плановой подготовки территориальных войск.


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Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам. Это глава государства заявил в Шклове на встрече с представителями...
 
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