Песков о встрече Путина и Байдена: сблизить позиции по Беларуси невозможно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду в Женеве состоялся саммит Россия – США, встреча длилась четыре с половиной часа, включая перерыв. Президенты обсуждали в том числе ситуацию в Беларуси, о чем американский лидер заявил во время конференции по итогам саммита.

Байден сообщил российскому коллеге об озабоченности Вашингтона по поводу Беларуси. "Он не не согласился со мной, он задал вопрос: "что мы можем сделать по этому поводу?" - сказал Байден.

Подробности обсуждений президент США раскрывать не стал.

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