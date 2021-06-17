|
Песков о встрече Путина и Байдена: сблизить позиции по Беларуси невозможно
17.06.2021 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду в Женеве состоялся саммит Россия – США, встреча длилась четыре с половиной часа, включая перерыв. Президенты обсуждали в том числе ситуацию в Беларуси, о чем американский лидер
Байден сообщил российскому коллеге об озабоченности Вашингтона по поводу Беларуси. "Он не не согласился со мной, он задал вопрос: "что мы можем сделать по этому поводу?" - сказал Байден.
Подробности обсуждений президент США раскрывать не стал.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, американский лидер сообщил, что обсуждал с президентом РФ ситуацию в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)