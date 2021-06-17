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Песков о встрече Путина и Байдена: сблизить позиции по Беларуси невозможно

17.06.2021 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было констатировано, что сблизить позиции по Беларуси невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду в Женеве состоялся саммит Россия – США, встреча длилась четыре с половиной часа, включая перерыв. Президенты обсуждали в том числе ситуацию в Беларуси, о чем американский лидер заявил во время конференции по итогам саммита.

Байден сообщил российскому коллеге об озабоченности Вашингтона по поводу Беларуси. "Он не не согласился со мной, он задал вопрос: "что мы можем сделать по этому поводу?" - сказал Байден.

Подробности обсуждений президент США раскрывать не стал.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, американский лидер сообщил, что обсуждал с президентом РФ ситуацию в Беларуси.
 
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