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Литва хочет построить забор на границе с Беларусью

17.06.2021 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июня – Sputnik. МВД Литвы обсуждает с другими ведомствами вопрос возведения забора на границе с Беларусью, сказала министр внутренних дел Агне Билотайте в эфире литовского телевидения.

Ранее глава МВД Литвы выступила с обвинениями в адрес белорусских властей, которые якобы не осуществляют должный контроль на границе из-за чего в балтийскую республику хлынул поток нелегалов. В свою очередь Госпогранкомитет Беларуси отверг все обвинения в свой адрес.

"Мы обсуждаем этот вопрос (строительство забора на границе – Sputnik), проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов евро", - уточнила министр внутренних дел Литвы.

В настоящее время еще не принято решение о том, как будет выполнено заграждение и будет ли на нем сигнализация. Протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,8 км. При этом забор нельзя установить вдоль всей границы, потому что это не позволяет рельеф.

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Сейчас на границе есть участки, оборудованные заграждениями, и их протяженность составляет около 80 км. Приблизительно 92,5 км границы проходят по водной глади. Поэтому Вильнюсу предстоит оборудовать забором свыше 500 км границы с Беларусью.

По данным литовских пограничников, в этом году границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь предыдущий год.

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Теги: Минск
 
 
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Поток нелегальных мигрантов вынуждает власти балтийской республики предпринять крайние меры для защиты собственных границ.
 
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