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Депутаты приняли поправки в закон о защите суверенитета

17.06.2021 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Палата представителей приняла в четверг в первом чтении поправки в закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, передает корреспондент Sputnik.

"Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган – Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС", – сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя документ в Овальном зале.

При введении чрезвычайного положения в стране, по мнению Кубракова, нужно обязательно разрабатывать отдельный план. "Там будут прописаны конкретные задачи всем органам власти", – добавил министр.

В законопроекте определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки.

Иван Кубраков назвал новый нормативный акт "очень своевременным".

"Прежде чем внести правовые изменения, мы проанализировали события, которые происходили в нашей стране после президентских выборов в 2020 году. Также рассматривались и события за рубежом, в том числе и в СНГ", – сказал он.

Министр подчеркнул, что чрезвычайное или военное положение в стране будет вводиться только в том случае, если наведение порядка другим способом станет невозможно.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Нормативный акт вносит изменения в законы о вооруженных силах, а также о чрезвычайном и военном положении.
 
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