Что в мире говорят о встрече Путина и Байдена?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главы двух государств приняли совместное заявление, в котором Москва и Вашингтон подтверждают приверженность принципу: в ядерной войне не может быть победителей.

Итоги переговоров лидеров двух стран сейчас оценивают во всем мире. Sputnik собрал мнения политических деятелей, дипломатов и экспертов из разных стран.

На пути к компромиссу

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что итоги переговоров лидеров России и США создают предпосылки для компромиссов.

"Были согласованы различные переговорные форматы, например, по разоружению и контролю за вооружениями. Это предпосылка к тому, что когда-то будут также компромиссы и решения", – такой текст можно найти в Twitter немецкого МИД.

Начинают говорить менее дипломатически

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что, узнав стремления друг друга и оценив аргументацию, стороны могут выработать хорошие для мира решения.

Политик позитивно оценивает готовность вернуть послов обеих стран в Москву и Вашингтон.

Нобелевский лауреат полагает, что после встречи в Женеве последует визит Путина в США или Байдена в Россию. Делясь наблюдениями, Валенса подчеркнул, что "они начинают говорить менее дипломатически, а более фактически, не обходят сложных тем". По мнению эксперта, главы США и РФ понимают требования современности – необходимость сотрудничать и убирать барьеры. Но для этого нужно общение.

Как два опытных боксера

"После переговоров, продолжавшихся порядка трех часов, два лидера вышли по отдельности и выразили профессиональное уважение друг другу, как два опытных боксера, описывающих мастерство друг друга", – пишет о встрече двух президентов газета New York Times. Как подчеркивает издание, к концу дня "было ясно, что они решили ряд своих давних разногласий".

"Это всегда риск – оценивать первые результаты саммита между Соединенными Штатами и Россией, но встреча в Женеве между президентом Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным близка к тому, чтобы считаться успехом – для обеих сторон", – пишет газета USA Today.

Отмечается, что ни одна из сторон "не предпринимала попыток умиротворить или унизить другую", президенты предпочли не распутывать важные вопросы в ходе первой встречи.

"Если вам интересно, почему помощники президента США отказались от совместной пресс-конференции с Путиным, то вот ответ: потому что вы точно знаете, что Путин попытался бы продолжать ее в течение нескольких часов, чтобы, во-первых, не позволить Байдену обращаться только к заранее выбранным для него корреспондентам и, во-вторых, продемонстрировать прекрасную психологическую выдержку", – подчеркивает газета Hill, упомянув, что Байден пытался покинуть свою пресс-конференцию после всего семи вопросов.

Читайте также: