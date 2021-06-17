На заседании Палаты представителей депутаты поддержали поправки в законы по защите суверенитета и конституционного строя

Источник материала: БT

Депутаты на сегодняшнем заседании поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Нормы позволят эффективно противостоять вызовам и угрозам национальной безопасности. Поправки учитывают декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя", который глава государства подписал 9 мая. Как и заявлялось ранее, повышается роль Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси. Главная задача - поддержание гражданского мира и согласия в стране.

У депутатов насыщенная повестка

В сегодняшней повестке также - утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и вопросы по судебно-экспертной деятельности. Также парламентарии обсудят проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний. Речь о территориальной целостности и народном единстве Беларуси.





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