Путин готов к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Путин оценил обстановку саммита Россия – США в Женеве как доброжелательную и отметил, что им с президентом США удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам. Об этом он заявил в четверг, общаясь по видеосвязи с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления.

Тем не менее, по словам российского лидера, есть вещи, которые для Москвы и Вашингтона представляют абсолютный приоритет и интерес, в том числе по гонке вооружений и региональным конфликтам.

Путин назвал Байдена профессионалом и отметил, что с ним нужно очень внимательно работать.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден – профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", – сказал президент РФ.

Также он отметил, что Россия готова к диалогу с США. "Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", – добавил Путин.

Глава российского государства выразил надежду, что Байдену дадут нормально поработать. "Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", – сказал он.

Саммит Россия – США состоялся в среду в Женеве, встреча длилась четыре с половиной часа, включая перерыв.

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