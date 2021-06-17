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Санкции против режима в Беларуси ввела Новая Зеландия
17.06.2021 16:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ограничения касаются Александра Лукашенко, более чем 50 человек из его окружения и еще ряда официальных лиц: членов администрации, избирательной комиссии и представителей силовых структур.
«Новая Зеландия ясно дала понять, что действия режима Лукашенко неприемлемы, - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. - Новая Зеландия присоединяется к нашим партнерам, чтобы предотвратить выдачу виз отдельным лицам, причастным к этим злоупотреблениям».
Власти Новой Зеландии также выразили серьезную озабоченность инцидентом с самолетом Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.
«Мы приветствуем начало расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации», - добавила Махута.
Она сказала, что введенные ограничения не позволят лицам из санкционного списка получать визы в Новую Зеландию или транзит через территорию страны. Перечень этих людей будет постоянно пересматриваться.
Власти Новой Зеландии призвали Беларусь «провести свободные и справедливые выборы и соблюдать высокие стандарты прав человека».
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Ограничения касаются Александра Лукашенко, более чем 50 человек из его окружения и еще ряда официальных лиц: членов администрации, избирательной комиссии и...
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