Санкции против режима в Беларуси ввела Новая Зеландия

Ограничения касаются Александра Лукашенко, более чем 50 человек из его окружения и еще ряда официальных лиц: членов администрации, избирательной комиссии и представителей силовых структур.

«Новая Зеландия ясно дала понять, что действия режима Лукашенко неприемлемы, - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. - Новая Зеландия присоединяется к нашим партнерам, чтобы предотвратить выдачу виз отдельным лицам, причастным к этим злоупотреблениям».

Власти Новой Зеландии также выразили серьезную озабоченность инцидентом с самолетом Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

«Мы приветствуем начало расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации», - добавила Махута.

Она сказала, что введенные ограничения не позволят лицам из санкционного списка получать визы в Новую Зеландию или транзит через территорию страны. Перечень этих людей будет постоянно пересматриваться.

Власти Новой Зеландии призвали Беларусь «провести свободные и справедливые выборы и соблюдать высокие стандарты прав человека».