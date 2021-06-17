Стена на границе: почему страны закрываются от соседей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Где и почему возводили (или продолжают) подобные искусственные барьеры, выяснил Sputnik.

В мире достаточно примеров, когда стены на границе строили с целью снизить потоки нелегалов. Некоторые государства таким образом хотели отгородиться от террористов. Какие-то страны решили обезопасить себя от непредсказуемых соседей.

Прибалтийский рубеж

Бывшие советские прибалтийские республики с 2015 года презентуют всевозможные проекты по возведению заборов на границе. Сначала Эстония объявила об ограждении в 108 км. В 2016-м аналогичную задумку решила воплотить в жизнь и Латвия. Еще спустя год подобные планы озвучила и Литва. Барьер длиной 135 км собирались разместить на границе с Калининградской областью. И это решение объясняли не только неконтролируемой миграцией, но и борьбой с контрабандой.

"Стена Трампа" уперлась в Байдена

Нашумевшая стена, которую экс-президент США Дональд Трамп собирался построить на границе с Мексикой из-за перебежчиков, ушла с американской и мировой повестки с избранием нового главы Белого дома Джо Байдена. Новый президент заявил, что строительство остановят, несмотря на уже потраченные значительные средства. Хозяин Белого дома решил бороться по-другому: легализовать всех нелегалов в США.

Начать строительство Трамп распорядился сразу, как стал главой государства. И не на пустом месте. Первые заграждения появились в Техасе еще в 1993 году при Билле Клинтоне. Продолжил дело предшественника Джордж Буш-младший, при нем закрыли почти тысячу километров границы – третью часть. Трамп намеревался установить заборы на участках, труднодоступных из-за природных условий. Сложности с доставкой стройматериалов и необходимостью выкупать часть земель у собственников увеличило стоимость проекта.

Самая укрепленная

Противостояние на Корейском полуострове вынудило южную часть в 1977 году приступить к строительству укрепленной стены высотой до пяти метров, шириной до 19 метров у основания и от трех до семи метров - в верхней части. Это самая охраняемая в мире граница, ее протяженность составляет 271 км.

Помимо заборов, система преград состоит из колючей проволоки, минных полей, каменных блоков, которыми могут перекрыть дороги в случае конфликта.

Отгородиться от КНДР с другой стороны на линии в 1400 км на всякий случай решил и Китай. Строительство началось осенью 2006 года после очередных ядерных испытаний. Но некоторые считают, что преграда призвана защитить Китай от корейских беженцев в случае, если в Северной Корее что-то произойдет.

Барьеры в Европе

Несмотря на рухнувшую "берлинскую стену", разделяющие линии есть и в Европе. Британо-ирландский конфликт, насчитывающий тысячелетнюю историю, в ХХ веке, по сути, перерос в настоящую войну на улицах Белфаста, Дерри и других североирландских городов. Чтобы снизить накал страстей, власти Великобритании решили разделить католические (ирландские) и протестантские (английские и шотландские) районы высокими заборами. И эти стены сохранились до сих пор. Правда, встроенные в них ворота сегодня не закрываются на ночь.

Для защиты от стихии

Самая короткая и редко упоминаемая стена в Южной Америке. Эквадор решил установить преграду на границе с Перу не из-за человеческого фактора или наркотрафика, а из-за опасности наводнений. Это официальное объяснение правительства страны. В пользу этого говорит и протяженность ограждения – всего 1 км. Впрочем, и у этих соседних государств время от времени возникают споры по поводу принадлежности территории джунглей.

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