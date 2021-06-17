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Лавров рассказал Макею об итогах переговоров Путина и Байдена
18.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и послами стран СНГ.
Как сообщает российское ведомство, он проинформировал своего белорусского коллегу и послов об итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Иных подробностей не сообщается.
Встреча на высшем уровне
Российско-американские переговоры прошли в Женеве 16 июня. Разговор в "узком" формате (президенты и главы дипломатических ведомств) продолжались более двух часов, а вот в "широком" круге разговор закончился быстрее, чем планировали. Переговоры Путина и Байдена в общей сложности продолжались более четырех часов.
Оба лидера отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, без фона враждебности.
В ходе переговоров стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины,
Байден сообщил российскому коллеге об озабоченности США по поводу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что сблизить позиции двух стран в вопросе ситуации в республике
Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона позиции по Беларуси расходятся. По словам пресс-секретаря президента РФ, республика никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня женевского саммита.
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На российско-американском саммите в Женеве обсуждались, в том числе вопросы ситуации в Беларуси.
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