Лавров рассказал Макею об итогах переговоров Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и послами стран СНГ.

Как сообщает российское ведомство, он проинформировал своего белорусского коллегу и послов об итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Иных подробностей не сообщается.

Встреча на высшем уровне

Российско-американские переговоры прошли в Женеве 16 июня. Разговор в "узком" формате (президенты и главы дипломатических ведомств) продолжались более двух часов, а вот в "широком" круге разговор закончился быстрее, чем планировали. Переговоры Путина и Байдена в общей сложности продолжались более четырех часов.

Оба лидера отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, без фона враждебности.

В ходе переговоров стороны обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси , поднимали вопросы кибербезопасности и работы СМИ.

Байден сообщил российскому коллеге об озабоченности США по поводу происходящего в Беларуси . Подробности обсуждений американский лидер раскрывать не стал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что сблизить позиции двух стран в вопросе ситуации в республике невозможно .

Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона позиции по Беларуси расходятся. По словам пресс-секретаря президента РФ, республика никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня женевского саммита.

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