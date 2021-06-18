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Конфронтация или диалог: Ким Чен Ын высказался об отношениях с США

18.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. КНДР должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР.

"Генеральный секретарь (Ким Чен Ын) подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации (с США), в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство нашего государства", - цитирует северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Откалиброванный прогресс"

Ранее Вашингтон сообщил, что президент страны Джо Байден планирует по всем направлениям пересмотреть политику в отношении Северной Кореи. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новая политика будет отличается от курсов, принятых при двух предыдущих президентах – она "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение".

В Вашингтоне пояснили, что это будет "откалиброванный практический прогресс", и консультации с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе, будут продолжены.

Напомним, что переговоры КНДР и США встали на паузу после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Тогда Вашингтон требовал от Пхеньяна решительных действий по отказу от ядерного оружия, а в Северной Корее в свою очередь отмечали, что США ничего не предпринимают в ответ на добровольные шаги КНДР по денуклеаризации.

С начала 2020-го встречи представителей КНДР и США не были возобновлены ни на одном из уровней, а Корея не единожды заявляла, что не намерена продолжать переговоры.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация президента США Джо Байдена ранее сообщала о том, что намерена пересмотреть политику в отношении Северной Кореи по всем направлениям.
 
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