Лавров и Макей обсудили итоги встречи Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и послами стран-участниц СНГ. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

17-18 июня Владимир Макей находится с рабочим визитом в Москве. Вчера, 17 июня, состоялась встреча Макея с Лавровым, а ходе которого российский министр иностранных дел рассказал об итогах встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Помимо этого политики обменялись мнениями о других международных и региональных вопросах.

Сегодня основной темой станет политическая ситуация в мире, сложившаяся в том числе после инцидента с рейсом Ryanair в Минске. По данным ТАСС, министры особое внимание уделят отношениям Беларуси и России с США и ЕС, проблематике безопасности, вопросам противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств и российско-белорусской интеграции.