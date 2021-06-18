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Лавров и Макей обсудили итоги встречи Путина и Байдена
18.06.2021 11:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и послами стран-участниц СНГ. Об этом
17-18 июня Владимир Макей находится с рабочим визитом в Москве. Вчера, 17 июня, состоялась встреча Макея с Лавровым, а ходе которого российский министр иностранных дел рассказал об итогах встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Помимо этого политики обменялись мнениями о других международных и региональных вопросах.
Сегодня основной темой станет политическая ситуация в мире, сложившаяся в том числе после
Напомним, 16 июня
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и послами стран-участниц СНГ.
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