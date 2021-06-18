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Встреча Макея и Лаврова: согласованные действия по всем направлениям

18.06.2021 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в пятницу в Москве, что собирается обсудить на переговорах в МИД РФ согласованные действия во внешней политике на два предстоящих  года.

"Нам важно сверить часы. Тем более что в повестке дня сегодняшних переговоров очень важные вопросы, в том числе связанные с подготовкой общей программы согласованных действий в области внешней политики на следующий двухлетний период", – сказал он во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Макей также заявил, что переговоры двух внешнеполитических ведомств, как всегда, будут конструктивными и насыщенными.

"Прямые контакты очень важны в наше ковидное время, поэтому я очень ценю поддерживание таких привычных, традиционных форматов общения", – сообщил он.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что в текущем году состоялись три встречи президентов Беларуси и России, а также несколько переговоров на уровне глав правительств. По его словам, сейчас уже "запланированы и дальнейшие контакты".

Общее видение

По словам Сергея Лаврова, Россия и Беларусь имеют общее видение того, как продвигаться по всем направлениям, в том числе в интеграции в рамках Союзного государства.

"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в обстановке, которая в сегодняшнем мире весьма непростая", – сказал он.

Лавров уточнил, что у четверг 17 июня с Макеем провел встречу с послами стран – членов СНГ, где рассказал о результатах переговоров лидеров России и США в Женеве.

"Сегодня предстоит разговор по целому ряду дополнительных тем. Рассчитываю, что это будет продуктивно, как всегда", – добавил министр.

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Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского министра, сейчас Беларуси и России важно сверить часы перед тем, как готовить общие планы.
 
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