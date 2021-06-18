Минск предоставил Москве информацию о задержанной россиянке Сапеге - Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн - Sputnik. МИД Беларуси предоставил России информацию о задержанных российских гражданах, в том числе о Софье Сапеге, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров уточнил, что посольство России в Минске "держит этот вопрос на особом контроле".

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