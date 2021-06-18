ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск предоставил Москве информацию о задержанной россиянке Сапеге - Лавров

18.06.2021 12:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн - Sputnik. МИД Беларуси предоставил России информацию о задержанных российских гражданах, в том числе о Софье Сапеге, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров уточнил, что посольство России в Минске "держит этот вопрос на особом контроле".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Софья Сапега была снята с самолета ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая, в Беларуси он проходит по двум уголовным делам.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: прошлый год нам показал, кто есть кто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by