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Минск предоставил Москве информацию о задержанной россиянке Сапеге - Лавров
18.06.2021 12:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн - Sputnik. МИД Беларуси предоставил России информацию о задержанных российских гражданах, в том числе о Софье Сапеге, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров уточнил, что посольство России в Минске "держит этот вопрос на особом контроле".
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Софья Сапега была снята с самолета ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая, в Беларуси он проходит по двум уголовным делам.
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