Лукашенко: прошлый год нам показал, кто есть кто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время согласования назначений новых руководителей.

По его словам, нельзя сказать, что сейчас сложные времена. Правда, в республике они всегда были непростыми, особенно для чиновников, которые заступают на передовую линию. Ведь им предстоит работать с гражданами лицом к лицу.

Исключения и свои люди

Александр Лукашенко попросил обратить внимание на то, как на местах решаются кадровые вопросы и призвал не торопиться и давать людям шанс.

"Придете в коллектив - установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше - принимайте решения", - пояснил он.

Белорусский лидер считает, что, назначая новые кадры не нужно опираться только на "своих людей", с которыми довелось раньше работать вместе на других местах.

"Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Дисциплина порой губит все

Сегодня состоялось назначение руководителей районов, в которых экономика заточена прежде всего на ведение сельского хозяйства, поэтому глава государства призвал их обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

"Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все", - посетовал при этом белорусский лидер.

Первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец теперь возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

"Пинск для нас - очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю. Проблемы, которые там были, никуда не делись. Процентов на 25-30 они остались. И вы должны их увидеть и решить", - заявил Лукашенко новому главе горисполкома.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Карпенко будет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов стал председателем Витебского горисполкома. На должность председателя Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия "Гудевичи". Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый возглавил Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

На должность главы администрации Ленинского района Минска назначен Роман Мельник. "Главой администрации Ленинского района вам работы хватит - не меньше, чем в милиции", - констатировал глава государства.

После чего добавил, нужно обратить внимание на то, как военные человек будет работать на данном посту. При этом вспомнил, что уже говорил он том, что многие люди в погонах рано выходят на пенсию.

"Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что "а, вот Лукашенко делает ставку на военных. У нас тут десять человек, и только один - военный", - резюмировал белорусский лидер.