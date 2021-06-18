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Лукашенко назначил гендиректора "Белфармации"

18.06.2021 12:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Власти Беларуси сделали большую ставку на здравоохранение, заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости в кадровый день.

Лукашенко согласовал Сергея Литоша на должность генерального директора торгово-производственного предприятия "Белфармация".

Ранее он руководил региональным отделением предприятия "Фармация" в Гродно, поэтому назначение в "Белфармацию" для него стало повышением.

"Понятно, какая там ситуация. Там было все непросто. Мы сделали большую ставку на здравоохранение, в том числе и на "Белфармацию". Порядок там надо наводить", - уверен белорусский лидер.

По его словам, нужно заниматься вопросами ценообразования. В этом деле нужно быть аккуратным, потому что к этой теме приковано внимание некоторых.

"Ни на что не обращайте внимание. Надо - обращайтесь, будем помогать", - заверил Лукашенко.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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