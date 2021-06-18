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Посол Ирана в Беларуси: наша воля решает судьбу страны

18.06.2021 12:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Сегодня наша воля решает судьбу Ирана, заявил иранский посол в Беларуси Саид Яри на участке по голосованию на выборах президента.

По его словам, за последние 42 года все выборы в Иране проводились в срок.

"Несмотря на пандемию, мы все равно стараемся все сделать вовремя, будучи в Минске. Ведь сегодня наша воля решает судьбу страны. Я думаю,  большинство иранцев, которые живут в белорусской столице, будут сегодня голосовать, в том числе, наши студенты", - отметил Яри.

Он подчеркнул, что выборы президента Ирана - народный праздник. Затронул посол и тему взаимоотношений Минска и Тегерана, назвав их "очень хорошими".

"Они развиваются в разных направлениях, в том числе и в культурной, политической, экономической сферах. Я думаю, есть потенциал для их дальнейшего развития", - добавил Яри. 

© Sputnik / Виктор Толочко
За последние 42 года все выборы в Иране проводились в срок

13-е выборы президента в истории Ирана проходят в пятницу. Всего за высокий пост борется четыре человека. Кандидатами стали секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми, бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. 

Для того, чтобы одержать победу в первом туре, за одного из кандидатов избиратели должны отдать более 50% голосов. Если же этого не случится, то может быть организован второй тур. 

© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске работают два участка для голосования

Избирательные участки в Иране открылись в 7:00 (5:30 минское время). Планируется, что они будут работать до 00:00. Если понадобится, их работу продлят до 2:00.

Также граждане Ирана смогут отдать свой голос в 133 странах мира, где будут работать 234 избирательных участка. Избирательные участки открыты и в Минске: проголосовать на выборах граждане страны смогут в посольстве и в Белорусском государственном университете.

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу в Иране проходят 13-е выборы президента страны, в нем участвуют четыре кандидата - чтобы победить, кандидат должен набрать более 50% голосов.
 
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