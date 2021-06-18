Кадровые решения Президента: обновилась местная вертикаль

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Согласованы главой государства сразу несколько руководителей в регионах. Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Новый первый зампред в Брестском облисполкоме, также главы Пинска и Витебска. Работа в районах – это, прежде всего, работа с людьми. Александр Лукашенко требует не оставлять без внимания проблемы жителей и не рубить с плеча, если речь идет о подборе кадров. Ставка на профессионалов и преданных стране людей. Отдельно прозвучало о сельском хозяйстве. В первую очередь усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие хозяйства.

И еще одно заметное решение - согласован гендиректор предприятия "Белфармация". На этой должности будет работать Сергей Литош.

Обновился и пул наших представителей за рубежом. Так, Президент назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы Беларуси на Кубе будет Валерий Барановский. Подробности кадровой пятницы - в наших выпусках.





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