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Пресс-конференция глав МИД Беларуси и России

18.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главы МИД Беларуси и России подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Он отметил, что последние события вокруг Союзного государства демонстрируют наличие единых центров ведения информационной войны против них. В Москве сегодня проходит совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств. Владимир Макей прибыл в российскую столицу с рабочим визитом накануне. На переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов. Владимир Макей поблагодарил Сергея Лаврова за состоявшееся накануне мероприятие с участием послов стран СНГ в России, на котором руководитель российского внешнеполитического ведомства проинформировал об итогах прошедшего в Женеве российско-американского саммита на высшем уровне.


 
 
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Главы МИД Беларуси и России подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, об этом сообщил министр иностранных дел нашей...
 
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