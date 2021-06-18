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А. Лукашенко обратился к послам: Чтобы предательства не было
18.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Обновился и пул наших представителей за рубежом. Так, Президент назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы Беларуси на Кубе будет Валерий Барановский.
Подробности кадровой пятницы -
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Обновился и пул наших представителей за рубежом. Так, Президент назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова. Глава белорусской...
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