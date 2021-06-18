Президент Беларуси направил поздравление работникам здравоохранения

Источник материала: БT

В преддверии Дня медика, который в Беларуси будет отмечаться в ближайшее воскресенье, в стране всю неделю чествуют представителей этой благородной профессии. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам здравоохранения. Глава государства адресовал слова благодарности за самоотверженный труд врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу, специалистам лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученым, фармацевтам, провизорам:

"Вы круглосуточно находитесь на страже здоровья и жизни соотечественников. Вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, выбирающих для диагностики, лечения и реабилитации именно Беларусь, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден: преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и ваше постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения Беларуси".

Президент пожелал работникам здравоохранения профессиональных успехов , большого личного счастья и крепкого здоровья.





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