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Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня - Песков

18.06.2021 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Владимир Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О других намеченных в графике российского лидера Кремль сообщит своевременно.

Ранее сообщалось, что главы двух государств договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее главы государств договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.
 
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