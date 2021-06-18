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Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня - Песков
18.06.2021 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Владимир Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О других намеченных в графике российского лидера Кремль сообщит своевременно.
Ранее сообщалось, что главы двух государств договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.
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Ранее главы государств договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.
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