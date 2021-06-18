Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня - Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Владимир Путин не планирует посещать Беларусь 22 июня, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О других намеченных в графике российского лидера Кремль сообщит своевременно.

Ранее сообщалось, что главы двух государств договорились в этот день высадить деревья в Брестской крепости в память о ее защитниках.

Последует