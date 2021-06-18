Макей: Беларусь выстоит в условиях санкций Запада

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Беларусь сумеет выстоять в условиях западных санкций, а ответные меры республики учитывают наличие у Минска союзников, которые готовы поддержать, заявил в пятницу руководитель МИД Владимир Макей.

"Мы выстоим", – сказал он после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом Макей отметил, что страна примет "конкретные ответные меры" противодействия, при этом будет учитываться то, что Беларусь не одна, и у нее есть верные союзники, которые готовы всегда поддержать республику.

Новый четвертый пакет санкций

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси во время пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций – как экономических, так и персональных, а также к временному отключению Беларуси от системы платежной системы SWIFT.

Санкции могут также затронуть торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Призывается прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитных линий международных банков для дочерних банков в Беларуси.

В санкционный перечень евродепутаты призывают включить ответственных за посадку борта Ryanair в Минске.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках – 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).

Беларусь ввела зеркальные меры против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

Читайте также: