Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы, обратился президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости при назначении послов в Иран, Монголию и на Кубу.

Ранее в прошлом году руководители ряда дипломатических миссий Беларуси за рубежом осудили действия властей республики после выборов президента. В знак протеста некоторые кадровые дипломаты покинули службу в министерстве иностранных дел из-за разразившегося политического кризиса.

Безоговорочная поддержка властей

Александр Лукашенко предупредил белорусских дипломатов, что они как опытные люди имеют свою точку зрения и мнение, на что имеют полное право.

По его словам, послы знают куда идут и представляют свою республику и президента в государствах, куда их направляют служить.

"Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - особо отметил глава государства.

Послы достойные страны

После чего напомнил, что среди уже бывших белорусских дипломатов нашлись и те, кто поступил таким образом. Это неприемлемо, несмотря на то, что это были единичные инциденты.

"Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране", - уверен белорусский лидер.

После чего призвал дипломатов, быть достойными государства и народа своей страны. "Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы".

Посольство в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик будет послом в Монголии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский отправится в дипмиссию на Кубе. Дмитрий Емельянов назначен генеральным консулом в китайском Чунцине.

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