Кадровый день у Лукашенко: новые назначения в КГК, ГТК и дипкорпусе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит кадровый день, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В пятницу глава государства назначил первым заместителем председателя КГК Дмитрия Баско, заместителем - Андрея Лобовича. Также в ГТК заместителем председателя стал Андрей Ковальчук.

Ставка на здравоохранение

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти сделали большую ставку на здравоохранение. Президент согласовал Сергея Литоша на должность генерального директора торгово-производственного предприятия "Белфармация".

Ранее он руководил региональным отделением предприятия "Фармация" в Гродно, поэтому назначение в "Белфармацию" для него стало повышением.

Президент сказал, что на "Белфармации" нужно наводить порядок. В частности, заниматься вопросами ценообразования и быть аккуратным в этом деле, потому что к этой теме приковано внимание некоторых.

"Ни на что не обращайте внимание. Надо - обращайтесь, будем помогать", - заверил Лукашенко.

Кадровые изменения затронули и дипломатов

Так, послом Беларуси в Иране станет начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов.

Возглавит дипмиссию в Монголии начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик.

Послом на Кубу отправится нынешний Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский.

Также президент согласовал назначение Дмитрия Емельянова генконсулом Беларуси в Чунцине (Китай).

Лукашенко дал напутствие послам и сказал, чтобы "предательства не было". "Я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу", - добавил президент.

Также он дал напутствие послам достойно представлять Беларусь . "Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы", - подчеркнул Лукашенко.

Изменения в местных исполнительных органах

Произошла ротация и среди руководителей местных исполнительных органов. Нынешний первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком. Его, в свою очередь, сменит председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Карпенко будет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов станет председателем Витебского горисполкома.

Председателем Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия "Гудевичи".

Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый возглавит Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

В белорусской столице также произошли изменения в районном руководстве. Главой администрации Ленинского района Минска согласован Роман Мельник. Ранее он руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД.