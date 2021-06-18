Источник материала: БT

Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация". Таковы итоги кадровой пятницы у Президента.

Так обновился пул наших представителей за рубежом: Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Александр Лукашенко назначил Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы страны на Кубе будет Валерий Барановский.

А. Лукашенко послам: Вы представляете страну!

Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Новый первый зампред в Брестском облисполкоме, также главы Пинска и Витебска. Работа в районах - это прежде всего работа с людьми. Александр Лукашенко требует не оставлять без внимания проблемы жителей и не рубить с плеча, если речь идет о подборе кадров. Ставка на профессионалов и преданных стране людей. Отдельно прозвучало о сельском хозяйстве. В первую очередь усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие хозяйства. Если есть 3-4 таких в районе, им помощь и поддержка. Внимание на исполнительскую дисциплину - ее никто не отменяет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет. Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать. Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то (ах, рынок вытянет), если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в нем главное - дисциплина.

Согласован новый гендиректор РУП "Белфармация"

Еще одно заметное решение: согласован гендиректор предприятия "Белфармация". На этой должности будет работать Сергей Литош. Навести порядок в этой сфере и держать на контроле вопросы ценообразования на лекарства - поручение Президента.





Читайте также:









