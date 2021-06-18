﻿ Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация" - итоги кадровых решений Президента Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация" - итоги кадровых решений Президента Беларуси

18.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация". Таковы итоги кадровой пятницы у Президента.

Так обновился пул наших представителей за рубежом: Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Иране Александр Лукашенко назначил Дмитрия Кольцова. Глава белорусской дипмиссии в Монголии отныне Дмитрий Горелик. Представлять интересы страны на Кубе будет Валерий Барановский.

А. Лукашенко послам: Вы представляете страну!

Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Новый первый зампред в Брестском облисполкоме, также главы Пинска и Витебска. Работа в районах - это прежде всего работа с людьми. Александр Лукашенко требует не оставлять без внимания проблемы жителей и не рубить с плеча, если речь идет о подборе кадров. Ставка на профессионалов и преданных стране людей. Отдельно прозвучало о сельском хозяйстве. В первую очередь усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие хозяйства. Если есть 3-4 таких в районе, им помощь и поддержка. Внимание на исполнительскую дисциплину - ее никто не отменяет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет. Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать. Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то (ах, рынок вытянет), если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в нем главное - дисциплина.

Согласован новый гендиректор РУП "Белфармация"

Еще одно заметное решение: согласован гендиректор предприятия "Белфармация". На этой должности будет работать Сергей Литош. Навести порядок в этой сфере и держать на контроле вопросы ценообразования на лекарства - поручение Президента.


Читайте также:




 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация". Таковы итоги кадровой пятницы у Президента. Так обновился пул наших представителей за...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Минске прошло заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by