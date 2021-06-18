﻿ В Минске прошло заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске прошло заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей

18.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О важности выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога сегодня говорили в Минске. В столичной Ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. Участники обсудили взаимодействие органов государственного управления с религиозными организациями и общественными национальными объединениями, подчеркнули важность соблюдения принципов толерантности, интернационализма и патриотизма. В нашей стране проживают представители 156-ти национальностей. Государство поддерживает национальные культурные объединения, оказывает им финансовую помощь, к примеру, в приобретении национальных костюмов и выпуске печатных изданий. После заседания коллегии у участников запланировано посещение объектов религиозных организаций - Минской духовной академии, храма Воздвижения Креста Господня, Свято-Елисаветинского монастыря и Соборной мечети.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Год народного единства - это год, который призван сплотить всех нас для того, чтобы мы и дальше строили нашу независимую страну, в которой комфортно живется любому человеку, независимо от того, какую веру выбрал эту человек, какой национальности этот человек. Но каждый человек чувствует себя в нашей стране спокойно и комфортно.

В честь объявленного в нашей стране Года народного единства в православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле. В День Независимости будет совершен молебен всем белорусским святым. Он завершится праздничным колокольным звоном.


Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О важности выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога сегодня говорили в Минске. В столичной Ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата...
 
Новости дня
Новости политики
 
В. Макей: Беларусь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by