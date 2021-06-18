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В Минске прошло заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей
18.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О важности выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога сегодня говорили в Минске. В столичной Ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. Участники обсудили взаимодействие органов государственного управления с религиозными организациями и общественными национальными объединениями, подчеркнули важность соблюдения принципов толерантности, интернационализма и патриотизма. В нашей стране проживают представители 156-ти национальностей. Государство поддерживает национальные культурные объединения, оказывает им финансовую помощь, к примеру, в приобретении национальных костюмов и выпуске печатных изданий. После заседания коллегии у участников запланировано посещение объектов религиозных организаций - Минской духовной академии, храма Воздвижения Креста Господня, Свято-Елисаветинского монастыря и Соборной мечети.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Год народного единства - это год, который призван сплотить всех нас для того, чтобы мы и дальше строили нашу независимую страну, в которой комфортно живется любому человеку, независимо от того, какую веру выбрал эту человек, какой национальности этот человек. Но каждый человек чувствует себя в нашей стране спокойно и комфортно.
В честь объявленного в нашей стране Года народного единства в православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле. В День Независимости будет совершен молебен всем белорусским святым. Он завершится праздничным колокольным звоном.
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О важности выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога сегодня говорили в Минске. В столичной Ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата...
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