В Минске прошло заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей

Источник материала: БT

О важности выстраивания межконфессионального и межэтнического диалога сегодня говорили в Минске. В столичной Ратуше прошло выездное заседание коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. Участники обсудили взаимодействие органов государственного управления с религиозными организациями и общественными национальными объединениями, подчеркнули важность соблюдения принципов толерантности, интернационализма и патриотизма. В нашей стране проживают представители 156-ти национальностей. Государство поддерживает национальные культурные объединения, оказывает им финансовую помощь, к примеру, в приобретении национальных костюмов и выпуске печатных изданий. После заседания коллегии у участников запланировано посещение объектов религиозных организаций - Минской духовной академии, храма Воздвижения Креста Господня, Свято-Елисаветинского монастыря и Соборной мечети.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Год народного единства - это год, который призван сплотить всех нас для того, чтобы мы и дальше строили нашу независимую страну, в которой комфортно живется любому человеку, независимо от того, какую веру выбрал эту человек, какой национальности этот человек. Но каждый человек чувствует себя в нашей стране спокойно и комфортно.

В честь объявленного в нашей стране Года народного единства в православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле. В День Независимости будет совершен молебен всем белорусским святым. Он завершится праздничным колокольным звоном.





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