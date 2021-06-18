В. Макей: Беларусь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными

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Беларусь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению Макея, тематике введения санкций в последнее время, к сожалению, уделяется чрезмерное внимание.

Неэффективность санкций, по словам Владимира Макея, признают и политические деятели на Западе. В частности, глава белорусского МИД упомянул статью экс-советника США по национальной безопасности Джона Болтона, где тот делает однозначный вывод, что санкции ни к чему хорошему не приведут. Той же позиции придерживается и ряд американских послов, мнения которых недавно публиковало издание "Коммерсант".

Владимир Макей прибыл в российскую столицу с рабочим визитом накануне. На переговорах с Сергеем Лавровым он отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов.





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