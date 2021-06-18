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В МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах США
18.06.2021 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Рубеном Арутюняном в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы белорусско-американских отношений", - говорится в сообщении.
Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, в Минске назвали это "недружественным выпадом". В этот же день в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.
"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказал Sputnik официальный представитель МИД Анатолий Глаз.
В Минске считают, что эти меры должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.
Ситуация в Беларуси накануне
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Ранее временный поверенный в делах США в Беларуси посещал белорусское внешнеполитическое ведомство 3 июня. Тогда ему было объявлено об ответных мерах на...
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