В МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Рубеном Арутюняном в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы белорусско-американских отношений", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, в Минске назвали это "недружественным выпадом". В этот же день в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.

"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказал Sputnik официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

В Минске считают, что эти меры должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

Ситуация в Беларуси накануне обсуждалась лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры показали , что сблизить позиции двух стран по Беларуси невозможно.