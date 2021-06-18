В. Макей: Последние события вокруг Беларуси и России демонстрируют наличие единых центров ведения информационной войны против обеих стран

Источник материала: БT

В Москве сегодня проходит совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Владимир Макей подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Он отметил, что последние события вокруг Союзного государства демонстрируют наличие единых центров ведения информационной войны против них. О том, что к Беларуси и России применяются методы гибридной войны, говорил и Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие. На нас оказывается давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний. И, конечно, с учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия по укреплению суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших стран совместными усилиями на основе имеющихся международных договоренностей.

Владимир Макей прибыл в российскую столицу с рабочим визитом накануне. На переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов.

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