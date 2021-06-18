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Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием генсекретарем ООН

18.06.2021 20:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Во время своего первого срока деятельности вы продемонстрировали исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что в XXI веке человечество все еще сталкивается с вопросами обеспечения мира и безопасности, борьбы с преступностью и несправедливостью. "Отдельное место в международных отношениях занимает использование односторонних принудительных мер как средств политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Беларусь выступает категорически против такой деструктивной практики и надеется на большее внимание механизмов ООН к делу противостояния незаконным санкциям", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что приверженность Антониу Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций, его неизменная нацеленность на конкретный результат и принципиальный непредвзятый подход станут необходимыми условиями для достижения компромиссных решений и поддержки долгосрочного мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Во время своего первого срока деятельности вы продемонстрировали исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации...
 
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