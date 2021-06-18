Беларусь будет наращивать взаимодействие с Кубой - посол

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет наращивать взаимодействие с Кубой. Об этом рассказал журналистам Валерий Барановский, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Куба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году благодаря предпринятым совместным усилиям экспорт белорусских товаров на Кубу за пять месяцев достиг прошлогоднего годового уровня", - заметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложности, в том числе связанные с пандемией, есть планы по достижению более высоких результатов в сотрудничестве с Кубой.

Он рассказал о перспективных проектах в экономической, медицинской и образовательной сферах. Ранее кубинские студенты учились в Беларуси, но из-за пандемии образовательные проекты приостановились.

Посол обратил внимание на важность позитивного политического климата с Кубой, который гораздо выше, чем с той же Литвой, где он работал ранее. "Все-таки лучше работать в дружественной атмосфере", - уверен дипломат.-0-









Фото Павла Орловского