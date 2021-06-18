Лавров: проблем с консульским доступом к Сапеге нет

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Никаких проблем с консульским доступом к задержанной в Беларуси российской гражданке Софии Сапеге нет. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы затронули некоторые чувствительные моменты, - сообщил Сергей Лавров. - Владимир Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софию Сапегу, Егора Дудникова".

"Проблем с консульским доступом не имеется и мы надеемся, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", - отметил глава МИД России.-0-