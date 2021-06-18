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Лавров: проблем с консульским доступом к Сапеге нет
18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Никаких проблем с консульским доступом к задержанной в Беларуси российской гражданке Софии Сапеге нет. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве
"Мы затронули некоторые чувствительные моменты, - сообщил Сергей Лавров. - Владимир Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софию Сапегу, Егора Дудникова".
"Проблем с консульским доступом не имеется и мы надеемся, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", - отметил глава МИД России.-0-
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"Мы затронули некоторые чувствительные моменты, - сообщил Сергей Лавров. - Владимир Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими...
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