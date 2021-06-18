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Лавров: рассчитываем, что конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг Беларуси
18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона рассчитывает, что проходящая в Беларуси конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг белорусского государства. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве
"Мы были признательны Владимиру Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь, - сказал российский министр. - Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры проведения этой работы".
"Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны", - заявил Сергей Лавров.-0-
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"Мы были признательны Владимиру Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь", - сказал российский министр. -
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