Лавров: рассчитываем, что конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг Беларуси

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона рассчитывает, что проходящая в Беларуси конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг белорусского государства. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы были признательны Владимиру Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь, - сказал российский министр. - Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры проведения этой работы".

"Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны", - заявил Сергей Лавров.-0-