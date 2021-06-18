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Лавров: к Беларуси и России применяются методы гибридной войны
18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К Беларуси и России применяются методы гибридной войны. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве
"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, - сказал Сергей Лавров. - На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних так называемых инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний".
"С учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Беларуси и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей", - подчеркнул глава МИД России.-0-
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"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, - сказал Сергей Лавров. - На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление...
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