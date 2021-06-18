ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лавров: к Беларуси и России применяются методы гибридной войны

18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К Беларуси и России применяются методы гибридной войны. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, - сказал Сергей Лавров. - На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних так называемых инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний".

"С учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Беларуси и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей", - подчеркнул глава МИД России.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, - сказал Сергей Лавров. - На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление...
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: Беларусь и Россия будут и далее противостоять фальсификации истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by