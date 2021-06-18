Лавров: к Беларуси и России применяются методы гибридной войны

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. К Беларуси и России применяются методы гибридной войны. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, - сказал Сергей Лавров. - На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних так называемых инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний".

"С учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Беларуси и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей", - подчеркнул глава МИД России.-0-