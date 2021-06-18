ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: Беларусь и Россия будут и далее противостоять фальсификации истории

18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут и далее противостоять бессовестной фальсификации истории. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что нынешний год ознаменован 80-летием начала Великой Отечественной войны. "И в Беларуси, и в России очень хорошо помнят уроки той страшной войны, делают все для того, чтобы передать эту память потомкам, - подчеркнул он. - 22 июня - это не только день памяти и скорби, но и предостережения против возврата нацизма. Видя происходящие в некоторых соседних странах события, возрождение в них идей неонацизма, основанных на беспощадной и бессовестной фальсификации истории, будем и далее противостоять этим опасным проявлениям на всех международных площадках".

Владимир Макей отметил конструктивный характер состоявшихся переговоров с главой МИД России. "Мы высоко ценим дружбу между белорусским и российским народами, отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", - заявил он. Владимир Макей также выразил уверенность, что внешнеполитические ведомства двух стран продолжат эффективное взаимодействие.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"И в Беларуси, и в России очень хорошо помнят уроки той страшной войны, делают все для того, чтобы передать эту память потомкам", - подчеркнул министр иностранных дел...
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by