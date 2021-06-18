Макей: Беларусь и Россия будут и далее противостоять фальсификации истории

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут и далее противостоять бессовестной фальсификации истории. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что нынешний год ознаменован 80-летием начала Великой Отечественной войны. "И в Беларуси, и в России очень хорошо помнят уроки той страшной войны, делают все для того, чтобы передать эту память потомкам, - подчеркнул он. - 22 июня - это не только день памяти и скорби, но и предостережения против возврата нацизма. Видя происходящие в некоторых соседних странах события, возрождение в них идей неонацизма, основанных на беспощадной и бессовестной фальсификации истории, будем и далее противостоять этим опасным проявлениям на всех международных площадках".

Владимир Макей отметил конструктивный характер состоявшихся переговоров с главой МИД России. "Мы высоко ценим дружбу между белорусским и российским народами, отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", - заявил он. Владимир Макей также выразил уверенность, что внешнеполитические ведомства двух стран продолжат эффективное взаимодействие.-0-