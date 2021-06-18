Макей призвал не беспокоиться о санкциях: сделаем все, чтобы последствия для людей были минимальны

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы МИД, тематике введения санкций в последнее время, к сожалению, уделяется чрезмерное, гипертрофированное внимание. "Но приходится говорить на эту тему, потому что наши западные партнеры не останавливаются и с подачи беглых оппонентов власти инициируют все новые и новые пакеты. На днях будет обсуждаться очередной пакет", - пояснил министр.

Неэффективность санкций, по его словам, признают в том числе и политические деятели на Западе. В частности, Владимир Макей упомянул статью экс-советника США по национальной безопасности Джона Болтона, где тот делает однозначный вывод, что санкции ни к чему хорошему не приведут. "Кстати, в "Коммерсанте" некоторое время назад были опубликованы мнения ряда американских послов, которые тоже высказывались против санкций. Или даже если они поддерживали их, то говорили о том, что должна оставаться возможность для проведения диалога", - привел пример глава МИД.

"Мы категорически против санкций. Считаем, что в последнее время, к сожалению, на Западе появились политики, которые имеют пониженное чувство политической ответственности и не очень высокий уровень грамотности. Они возомнили себя людьми, которые могут говорить, что правильно, что неправильно, призывать к "великим" ценностям и заставлять всех соблюдать эти "ценности", - отметил министр. Такого рода политикам он напомнил об уникальности каждого народа и многообразии и порекомендовал свыкнуться с мыслью, что мир развивается не только по их воле и желанию.

"Мне кажется, что продемократический тоталитаризм даже опаснее коммунистического. В нашем понимании надо остановиться, спокойно и реально оценивать ситуацию и задуматься, приведут ли санкции к решению того или иного вопроса. А в данном случае - приведут ли они к спокойствию внутри и вокруг Беларуси", - сказал Владимир Макей.

Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь выступает категорически против такого метода давления, как санкции. Однако страной подготовлен пакет ответных мер. "Мы выстоим. У нас выработан конкретный пакет ответных мер, утвержден с учетом того, что Беларусь не одна, есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку. Мы однозначно выдержим, но где в это время будет Европейский союз и где будут его интересы?" - сказал руководитель МИД.

"Я бы призвал не беспокоиться никого насчет того, что будут санкции. Да, мы понимаем, что это будет создавать определенные трудности для руководства Беларуси, но, поверьте, Президент Беларуси, правительство сделают все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода", - подчеркнул Владимир Макей.-0-