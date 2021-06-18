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Макей отмечает эффективность поддержки Беларуси и России на международных площадках

18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил эффективную взаимную поддержку друг друга белорусской и российской сторонами на международных площадках. Об этом он заявил сегодня по итогам состоявшихся в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы детально обсудили весь спектр двусторонней повестки, координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Беларуси и России и адекватные, пропорциональные ответы на эти вызовы", - сказал Владимир Макей.

Он сообщил, что министры на переговорах подтвердили заинтересованность Беларуси и России в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ. "Обсудили сотрудничество в ООН, ОБСЕ и других международных площадках, - сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства. - Особо отмечу эффективную взаимную поддержку на международных площадках. Совместно противодействуем инициативам западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в повестку дня органов и учреждений системы ООН, ОБСЕ, других организаций. Надеюсь, мы будем и далее координировать совместные подходы к работе в многосторонних форматах".

Владимир Макей констатировал, что сегодня одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в европейском регионе в частности является усиливающаяся разбалансировка архитектуры международной безопасности. "В связи с этим особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности, - подчеркнул глава МИД Беларуси. - Договорились продолжить практику обсуждения этих вопросов на постоянной основе с учетом постоянного роста напряженности и складывающейся непростой обстановки в мировых делах".

Он также добавил, что значительное внимание на переговорах стороны уделили подготовке запланированного на осень очередного заседания коллегии внешнеполитических ведомств. "С учетом высокой эффективности двухгодичных программ согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства определились с модальностями подготовки такой программы на последующие два года", - сообщил Владимир Макей.-0-

 
 
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"Мы детально обсудили весь спектр двусторонней повестки, координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Беларуси и...
 
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