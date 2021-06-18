Макей: информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу особо отметить - последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран, - сказал Владимир Макей. - Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании наших общностей и единства".

В связи с этим глава МИД Беларуси выразил признательность российской стороне за оказанное в последнее время содействие, в частности, в информационной сфере. По его мнению, многие федеральные и региональные российские медиаплощадки выступили на стороне Беларуси, оперировали исключительно фактами, проявляли высокий профессионализм и солидарность.

"Мы благодарны российской дипломатической службе за поддержку по консульским и различным административным вопросам, в том числе в тех странах, где отсутствуют белорусские диппредставительства, - подчеркнул Владимир Макей. - Высоко ценим эту готовность подставить плечо там, где это необходимо людям".-0-