ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров

18.06.2021 21:01 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу особо отметить - последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран, - сказал Владимир Макей. - Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании наших общностей и единства".

В связи с этим глава МИД Беларуси выразил признательность российской стороне за оказанное в последнее время содействие, в частности, в информационной сфере. По его мнению, многие федеральные и региональные российские медиаплощадки выступили на стороне Беларуси, оперировали исключительно фактами, проявляли высокий профессионализм и солидарность.

"Мы благодарны российской дипломатической службе за поддержку по консульским и различным административным вопросам, в том числе в тех странах, где отсутствуют белорусские диппредставительства, - подчеркнул Владимир Макей. - Высоко ценим эту готовность подставить плечо там, где это необходимо людям".-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Хочу особо отметить - последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кадровый день у Лукашенко: новые назначения в КГК, ГТК и дипкорпусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by