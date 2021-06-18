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Более 3,5 млн проживающих за рубежом иранцев имели возможность проголосовать на выборах президента Ирана

18.06.2021 21:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 млн иранцев, проживающих за границей, имели возможность сегодня проголосовать на 234 избирательных участках по выборам президента Ирана. В Минске были образованы два таких участка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Ирана в Беларуси.

"Голосование на выборах президента Исламской Республики Иран было организовано на двух избирательных участках, один из которых находился в иранском посольстве, а другой - в общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Голосование проходило с 8.00 до 18.00", - отметили в дипмиссии.

В выборной гонке участвовали четыре кандидата в президенты: действующий глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи Миргаед, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и бывший глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Голосование на выборах президента Исламской Республики Иран было организовано на двух избирательных участках, один из которых находился в иранском посольстве, а...
 
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