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Более 3,5 млн проживающих за рубежом иранцев имели возможность проголосовать на выборах президента Ирана
18.06.2021 21:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 млн иранцев, проживающих за границей, имели возможность сегодня проголосовать на 234 избирательных участках по выборам президента Ирана. В Минске были образованы два таких участка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Ирана в Беларуси.
"Голосование на выборах президента Исламской Республики Иран было организовано на двух избирательных участках, один из которых находился в иранском посольстве, а другой - в общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Голосование проходило с 8.00 до 18.00", - отметили в дипмиссии.
В выборной гонке участвовали четыре кандидата в президенты: действующий глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи Миргаед, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и бывший глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати.-0-
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Более 3,5 млн проживающих за рубежом иранцев имели возможность проголосовать на выборах президента Ирана
Голосование на выборах президента Исламской Республики Иран было организовано на двух избирательных участках, один из которых находился в иранском посольстве, а...
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