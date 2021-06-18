Президент о работе с кадрами: Всегда давайте людям шанс

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Большой кадровый день у Президента. Новые должности получили два десятка человек. И к каждой кандидатуре пристальное внимание на самом высоком уровне, ведь события минувшего года показали, кто есть кто, с кем можно работать. Сегодняшние назначенцы из числа тех, кто не сломался. Факты биографии руководителей показывают: сферы деятельности им хорошо знакомы, а потому долго вникать в нюансы работы на новых местах им не придется.

Одна из самых важных задач на всех уровнях - дисциплина. А также ставка на профессионалов и преданных стране людей. О чем еще шла речь во Дворце Независимости, расскажет Вероника Бута.

Первые, с кем встречается сегодня Александр Лукашенко, - руководители на местах. Их за столом 8. В какие регионы им предстоит переехать, в начале разговора с Президентом остается только догадываться. К примеру, брестскую прописку сменят сразу два управленца. Сергей Карпенко направится в Барановичский район. Позже признается, что для него это было немного сюрпризом. Валерий Ребковец командирован в Пинск. Он сменит кресло первого зампредседателя области на должность мэра города. "Понижение?" - поинтересуется Президент.

Главная задача для регионов - работать с людьми

Кто, как не госслужащие должны быть готовы к любому маршруту и в целом к любому повороту событий. Местная власть работает на передовой лицом к лицу с населением, а потому крайне важно чувствовать настроение людей. Важно не просто знать, но и оперативно решать их проблемы. Это можно сделать с сильной командой. Наверняка с распростертыми объятиями новых людей в коллективах не встретят. Уважение предстоит заработать. Управленческие решения, в том числе и кадровые, должны исходить из головы, а не от эмоций - совет от Президента.

"Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив - установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов. Пусть себя покажут до конца года, а дальше принимайте решения. Не стоит опираться исключительно на своих людей, с которыми работали в предыдущих должностях. Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто, в каком направлении выстраивать кадровую политику".









Президент поставил задачи перед местной вертикалью

Обновление местной вертикали затронуло Барановичский, Мостовский, Горецкий и Кировский районы. Акцент там на развитие сельского хозяйства.

С одной стороны, Беларусь давно научилась сеять, растить, убирать, перерабатывать и зарабатывать. Но с другой стороны, тяжелый труд аграриев легко перечеркнуть бесхозяйственностью и отсутствием дисциплины.

"Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет. Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать, - продолжил белорусский лидер. - Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то - ах, рынок вытянет, если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в нем главное - дисциплина".

Президент фокус внимания местных властей просит перевести на отстающие хозяйства. Да, таких немного. 3-4 в среднем по району из 15. Но если и в них можно вдохнуть жизнь, так почему не заняться? А вот туда, где все хорошо, вмешиваться не нужно. Только, как говорится, смотри и учись.

"Это прежде всего ваша зона ответственности. И за каждое такое слабое хозяйство вы ответите".

"Надо приспосабливаться к тому кадровому потенциалу специалистов, который имеется. Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов, - отметил он. - Надо маневрировать, приспосабливаться к ситуации". "И не лезьте в вопросы, которые и без вас можно решить, - добавил белорусский лидер. - Приезжайте в хорошие хозяйства, чтобы душой отдохнуть, не мешайте им работать".

Что касается кадрового дефицита в отдельных регионах, то глава государства напомнил о возможности целевого обучения молодых специалистов.

Абсолютно каждого Президент ориентирует на четкую стратегию развития. За ней развитие регионов. За ней люди и их уровень жизни. Тот случай, когда результат зависит от сплоченной работы каждого. Формулу выводит глава Барановичского района.















Новый первый зампред в Брестском облисполкоме, кроме вышеупомянутого Пинска, новый мэр в Витебске. Кадровые изменения произошли и в столице. Из правоохранительных органов на должность главы Ленинского района согласован Роман Мельник. Может получиться неплохой эксперимент, заметит Президент.



"Главой администрации Ленинского района Вам работы хватит - не меньше, чем в милиции, - отметил Президент. - Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что а вот Лукашенко делает ставку на военных. У нас тут десять человек, и только один - военный".

Согласован новый гендиректор РУП "Белфармация"

Навести порядок в фармацевтике и держать на контроле вопросы ценообразования на лекарства - поручение Президента новому гендиректору Белфармации. На этой должности будет работать Сергей Литош. Переезд в столицу для него – повышение. До этого он руководил гродненским фармпредприятием.

Пандемия лишний раз убедила, как важно иметь собственные производства. От этого напрямую зависит качество оказания медпомощи.













Сергей Литош, генеральный директор РУП "Белфармация":

Замещение позволяет нам иметь все необходимые лекарственные средства для населения и организаций здравоохранения, несмотря на какие-то ограничения с поставками импортных средств. Сегодня более 50 % в суммарном выражении лекарств реализуется именно белорусского производства. И тенденция такова, что их количество будет увеличиваться. Наша фармацевтическая промышленность работает эффективно и качественно. Увеличение выпуска белорусских лекарственных средств позволит нам не зависеть от других стран и разного рода проблем.

Ситуация на фармацевтическом рынке

Некоторые страны ограничивают вывоз своих лекарств, опасаясь, что в непростой эпидситуации им самим не хватит. Отчасти поэтому в аптеках сейчас отсутствует ряд импортных препаратов.

Важная задача, по словам руководителя, - наладить бесперебойные поставки. Над этим работают. Кроме того, меняются правила госрегистрации препаратов. Это также в будущем повлияет на появление лекарств, которые ушли с рынка Беларуси.

Кадровые решения Президента: обновился дипломатический пул

В непростое для страны время Президент скажет: события минувшего года показали, кто есть кто, и с кем можно работать. Все сегодняшние назначенцы из их числа. Дипломатам (а они тоже в числе назначенцев) еще более пристальное внимание: им с честью отстаивать белорусские интересы за рубежом, в том числе там, где нам не всегда рады.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто публично хочу вас предупредить, что вы грамотные, опытные люди вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы сказать, что я не могу. Чтобы предательства не было.

Президент заметил, что среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом:



Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны прежде всего и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы.

В Иран уезжает Дмитрий Кольцов. Главой белорусской дипмиссии в Монголии назначен Дмитрий Горелик. На Кубу направится Валерий Барановский, который, к слову, только вернулся из Литвы, где политический климат сегодня сложно назвать позитивным. Та страна, по которой дипломат вряд ли будет скучать.

Единая задача дипломатов (независимо от региона) - работать над увеличением наших внешних продаж.

Куба

К примеру, в этом году экспорт белорусских товаров на Кубу за пять месяцев достиг годовой цифры.

Иран

Товарооборот между Беларусью и Ираном в 2020 году почти 25 млн долларов, и это несмотря на американские санкции, которые призваны блокировать наше двустороннее сотрудничество.

Монголия

Почти 50 млн наторговали в прошлом году с Монголией. Активизировать партнерство предстоит по многим направлениям.















Рокировки произошли сегодня также в руководстве Комитета госконтроля и в белорусской таможне. Впрочем, все лица узнаваемы.

За каждым из управленцев не просто новое кресло, за ними груз ответственности - за результат, за людей, за страну, как бы громко это не прозвучало. И эта ноша по силам лишь тем, кто не пасует перед трудностями.







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