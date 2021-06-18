Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Беларусь выступает категорически против деструктивной практики односторонних принудительных мер как средств политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко Антониу Гутерриша в связи с переизбранием на пост генерального секретаря ООН на второй срок, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Минск также надеется на "большее внимание механизмов ООН к делу противостояния незаконным санкциям".

"Во время своего первого срока деятельности вы продемонстрировали исключительные профессиональные и личностные качества, которые способствовали консолидации усилий мирового сообщества в решении современных международных проблем", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что приверженность Антониу Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций, его неизменная нацеленность на конкретный результат и принципиальный непредвзятый подход станут необходимыми условиями для достижения компромиссных решений и поддержки долгосрочного мира.

Большая честь и благородный долг

Сегодня Генеральная ассамблея ООН согласилась назначить нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша на второй срок. Генсек вновь вступит в должность 1 января 2022 года.

"Это для меня большая честь, и я благодарен за оказанное мне доверие служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН", - написал Гутерриш в своем Twitter и добавил, что служить ООН для него – "огромная привилегия и самый благородный долг".

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.

Главный урок первого срока

После принятия присяги Гутерриш рассказал о главном уроке своего первого срока: "в одиночку мы ничего не можем сделать".

"Самый важный урок - мы должны восстановить солидарность и доверие. И если мы говорим, что я должен делать что-то лучше в свой второй срок – то речь идет о том, чтобы я делал все, что в моих силах, для восстановления доверия, доверия между правительствами, между людьми и институтами веры в ООН", - добавил он.

Кто такой Антониу Гутерриш

Антониу Мануэлу де Оливейра Гутерришу 72 года. Он родился в Лиссабоне, окончил Высший технический институт, где изучал физику и электронную инженерию. После выпуска из вуза преподавал теорию телекоммуникационных систем.

В 1992-2002 годах Гутерриш был генеральным секретарем Социалистической партии Португалии. В 1995 году стал премьер-министром этой страны.

На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, Гутерриш работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

13 октября 2016 года Генеральная Ассамблея ООН первый раз избрала Гутерриша на пост генерального секретаря. Вступил он в должность 1 января 2017 года.

Согласно Уставу ООН, генсек является главным административным должностным лицом организации.