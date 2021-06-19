Роухани поздравил нового президента Ирана с победой, но не назвал его

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Победитель президентских выборов в Иране уже известен, заявил действующий глава государства Хасан Роухани.

Выбора президента Ира состоялись в пятницу, 18 июня. Не дожидаясь официальных итогов голосования, три кандидата уже поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с избранием на президентский пост.

"Поздравляю народного избранника. Поскольку пока еще официально об этом не было объявлено, я с учетом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов", - сказал Роухани. Его выступление транслировало иранское ТВ.

Он выразил надежду, что через 45 дней новый президент приступит к исполнению своих обязанностей.

Борьбу за президентское кресло в Иране вели четыре кандидата. Фаворитом считается Раиси. 60-летний политик, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором.

Роухани не участвовал в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности.