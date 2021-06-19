ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роухани поздравил нового президента Ирана с победой, но не назвал его

19.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Победитель президентских выборов в Иране уже известен, заявил действующий глава государства Хасан Роухани.

Выбора президента Ира состоялись в пятницу, 18 июня. Не дожидаясь официальных итогов голосования, три кандидата уже поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с избранием на президентский пост.

"Поздравляю народного избранника. Поскольку пока еще официально об этом не было объявлено, я с учетом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов", - сказал Роухани. Его выступление транслировало иранское ТВ. 

Он выразил надежду, что через 45 дней новый президент приступит к исполнению своих обязанностей.

Борьбу за президентское кресло в Иране вели четыре кандидата. Фаворитом считается Раиси. 60-летний политик, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором.

Роухани не участвовал в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальных итогов выборов пока озвучено не было, но кандидаты уже поздравили с победой своего соперника Ибрахима Раиси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент о работе с кадрами: Всегда давайте людям шанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by