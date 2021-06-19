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Лукашенко поздравил коллектив 2-й детской больницы Минска: каждый день вашего труда - это спасенные жизни

19.06.2021 09:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив 2-й городской детской клинической больницы Минска с 70-летием со дня основания медицинского учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Каждый год, каждый день слаженного и скрупулезного труда вашего большого дружного коллектива - это спасенные детские жизни, - говорится в поздравлении. - Вам удалось первыми в нашей стране внедрить признанные в мире методики пересадки почек и ведения различной эндокринной патологии, подарив тем самым счастливое будущее десяткам тысяч маленьких пациентов не только из Беларуси, но и многих других стран".

Глава государства отметил, что благодаря профессионализму и постоянной исследовательской работе в стенах городской клиники открыты три республиканских центра для оказания специализированной медицинской помощи. Рекомендациями их консилиумов пользуются отечественные и зарубежные врачи.

"Убежден, ответственность и целеустремленность позволят вам достигать новых успехов в лечении даже самых сложных случаев", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллективу больницы крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что благодаря профессионализму и постоянной исследовательской работе в стенах городской клиники открыты три республиканских центра...
 
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