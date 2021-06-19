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Бывший врач Белого дома призвал Байдена пройти когнитивный тест

19.06.2021 10:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

"Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест", - заявил Джексон.

Обращение к хозяину Белого дома подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Они призвали Байдена последовать примеру своего предшественника Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.

В письме отмечается, что "снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев". В письме в качестве примера приводятся ряд ошибок, который Байден допускал во время своих выступлений.

Американские СМИ писали, что 78-летний Байден в этом году планирует пройти плановый медосмотр.

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Теги: Минск
 
 
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Специалист в своем письме, адресованном хозяину Белого дома, подчеркнул, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более...
 
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