Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения 2-й городской детской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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