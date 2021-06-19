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Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок
19.06.2021 10:25 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения 2-й городской детской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по...
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